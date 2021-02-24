Передача Зуба помогла «Оттаве» выиграть у «Монреаля»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» уступил «Оттаве Сенаторз».

Встреча прошла в столице Канады на арене «Канадиен Тайер Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Эрик Браннстрем и Брэйди Ткачук (дважды).

У проигравшей команды отличились Джонатан Друэн, Тайлер Тоффоли и Ши Вебер, оформивший дубль.

Победный буллит реализовал Тим Штюцле.



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