Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в столице США на арене «Кэпитал Уан» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель и Каспер Капанен.

У проигравшей команды отличились Рихард Паник и Конор Шири.



Ранее защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о ситуации с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.