Экс-тренер ЦСКА раскритиковал Влашича за нехватку лидерских качеств

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко раскритиковал полузащитника Николу Влашича за нехватку лидерских качеств. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 22-летний хорват является лидером команды на поле, однако в раздевалке ему этих качеств недостаточно.

Оного заявил, что с похожей проблемой сталкивается защитник Марио Фернандес, который не в состоянии «напихать» молодым футболистам.

Ранее экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о финансовых проблемах «Тамбова».