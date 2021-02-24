Экс-тренер ЦСКА раскритиковал Влашича за нехватку лидерских качеств

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
ХимкиКрылья Советов
0:4
закончен
Италия / Серия А
ЮвентусКротоне
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДДнепр-1
0:2
закончен
Испания / Примера
ОсасунаСевилья
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Куньлунь Ред СтарСКА
3:4
закончен
ЙокеритВитязь
5:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
3:1
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
2:4
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
0:3
закончен
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
0:3
закончен
Аризона КойотсАнахайм Дакс
4:3
закончен
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
0:3
закончен
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
2:6
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
Лига чемпионов
Лацио Бавария
1:4
закончен
Атлетико М Челси
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
ЛокомотивТорпедо
4:1
закончен
Ак БарсБарыс
4:3 (ОТ)
закончен
ТракторСибирь
2:4
закончен
НефтехимикМеталлург Мг
1:0
закончен
СеверстальЦСКА
0:3
закончен
Динамо МАвтомобилист
6:0
закончен
СпартакХК Сочи
6:1
закончен
ЙокеритВитязь
3:2
закончен
Динамо МнАмур
5:6
закончен
Динамо РСалават Юлаев
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
1:4
закончен
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
2:3 (ОТ)
закончен
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
5:6 (Б)
закончен
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
5:4 (Б)
закончен
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
0:2
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
0:0
1 период
Лига чемпионов
Боруссия М Манчестер Сити
23:00
Аталанта Реал Мадрид
23:00
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур Вольфсберг
20:00
Испания / Примера
БарселонаЭльче
21:00
Франция / Лига 1
НимЛорьян
21:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
01:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
01:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
03:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
05:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
05:30
Развернуть

Спортивные новости

Экс-тренер ЦСКА раскритиковал Влашича за нехватку лидерских качеств

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко раскритиковал полузащитника Николу Влашича за нехватку лидерских качеств. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 22-летний хорват является лидером команды на поле, однако в раздевалке ему этих качеств недостаточно.

Оного заявил, что с похожей проблемой сталкивается защитник Марио Фернандес, который не в состоянии «напихать» молодым футболистам.

Ранее экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о финансовых проблемах «Тамбова».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.