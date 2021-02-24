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Спортивные новости

Быстров связал проблемы «Тамбова» в РПЛ с Россией

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в интервью Василию Конову поделился мнением о финансовых проблемах «Тамбова».

По его словам, подобная ситуация возникает далеко не в первый раз из-за неверно выстроенной структуры.

«К сожалению, у нас так. Мы не можем пройдет путь ровненько. Нам сначала нужно в яму упасть, а потом в говно наступить. Это Россия, это чемпионат России. Мы пытаемся вывести его на какой-то новый уровень, хотя до этого у нас он был гораздо сильнее», — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин оценил перспективы «Тамбова» на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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