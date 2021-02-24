Тухель считает гостевую победу в матче против «Атлетико» фантастической

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель назвал фантастической победу над мадридским «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Его слова передает «Би-би-си».

По его словам, его подопечным удалось провести сильную игру, в которой каждый футболист действовал сконцентрировано и не допускал оплошностей.

«Это фантастическая победа. Мы показали очень дисциплинированную игру и заслужили не пропустить. Наш соперник не пог продохнуть и убегать в контратаки.

Наш результат — работа всего коллектива», — сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не смог ни разу ударить в створ ворот «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.