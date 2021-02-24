Новичок ЦСКА Бохинен высказался о своих целях в клубе

Новичок московского ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о своих целях в клубе.

По его словам, он хочет помочь команде добиться победы в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), а также получить вызов в национальную сборную Норвегии.



«Первое впечатление очень хорошее. Это профессиональный клуб, которым управляют должным образом. Тут держат все под контролем. У меня есть ощущение, что это большой клуб, нацеленный на успех», — сказал Бохинен в интервью TV2.

Ранее хавбек московского «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о своих попытках выучить русский язык.