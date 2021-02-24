Хавбек «Локомотива» Камано рассказал о своих попытках выучить русский язык

Хавбек московского «Локомотива» Франсуа Камано в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих попытках выучить русский язык.

По его словам, до своего приезда из Франции он никогда не слышал русской речи.

«Поначалу было сложно, я приехал один один, без семьи, никого не знал. Теперь могу сказать на русском несколько слов, посчитать до пяти. Конечно, нужен учитель. Из-за плотного графика я пока так и не смог нанять репетитора, чтобы заняться этим вопросом», — сказал Камано.



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