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Спортивные новости

Тренер «Аталанты» Миранчука дисквалифицирован на одну игру

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Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини дисквалифицирован на одну игру чемпионата Италии. Об этом сообщает Ansa.

По информации источника, специалист таким образом был наказан за неуважение к судье, споры с резервным арбитром и неуважительные критические выкрики по ходу игры против «Наполи».

Отмечается, что Гасперини выплатит штраф в размере €15 тыс.

Ранее главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

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