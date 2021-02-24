Наставник «Атлетико» Симеоне заявил о равенстве сил в игре с «Челси»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Его слова передает Marca.

Специалист считает, что игра получилась равной и очень тяжелой для обеих команд.

«Очень мало моментов, но «Челси» своим воспользовался. Мы неплохо играли в защите, пользовались преимуществом в переходных моментах.



Ответная игра будет сложной», — сказал Симеоне.

Ранее форвард «Челси» Оливье Жиру назвал заслуженной победу над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.