Наставник «Атлетико» Симеоне заявил о равенстве сил в игре с «Челси»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Его слова передает Marca.
Специалист считает, что игра получилась равной и очень тяжелой для обеих команд.
«Очень мало моментов, но «Челси» своим воспользовался. Мы неплохо играли в защите, пользовались преимуществом в переходных моментах.
Ответная игра будет сложной», — сказал Симеоне.
Ранее форвард «Челси» Оливье Жиру назвал заслуженной победу над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.