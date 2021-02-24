«Челси» одержал гостевую победу над «Атлетико» в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико».

Встреча прошла в Бухаресте на Национальном стадионе при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Оливье Жиру, поразивший ворота Яна Облака ударом через себя.

Ответная игра пройдет в столице Великобритании 17 марта.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».