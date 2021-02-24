Хавбек «Баварии» Мусиала стал вторым из самых молодых авторов голов в ЛЧ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала стал вторым в списке самых молодых авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов.

Англичанин поразил ворота римского «Лацио» в возрасте 17 лет 363 дней. Раньше него в самом престижном европейском клубном турнире отличался только форвард «Барселоны» Боян Кркич, забивший гельзенкирхенскому «Шальке-04» в четвертьфинальном матче сезона-2007/08.

Также Мусиала стал самым молодым англичанином, отличившимся в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обогнал Рауля по числу голов в Лиге чемпионов.