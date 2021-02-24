Трамп отреагировал на аварию с участием Тайгера Вудса

Бывший президент США Дональд Трамп высказался об аварии с участием американского гольфиста Тайгера Вудса.

«Он очень уважаемый человек, его так уважают другие игроки, они его превозносят. Он вернется, я в этом не сомневаюсь, он вернется», — приводит слова Трампа Fox News.

Экс-глава государства отметил, что был удивлен, когда услышал о ДТП.

Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Спортсмен получил множественные травмы ноги.

Ранее сообщалось, что Вудсу потребовалась операция.