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03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
03:00
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Спортивные новости

НХЛ не намерена расследовать дело против Панарина без достоверных доказательств

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) не намерена расследовать дело против форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина без достоверных доказательств, сообщает журналист New York Post Ларри Брукс.

Ранее экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания.

«Возвращаясь на североамериканскую землю, мы лучше всего знаем, что НХЛ не начала независимого расследования обвинений против Панарина и не намерена этого делать впредь без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место», — утверждает Брукс в материале, опубликованном на официальном сайте издания.

Ранее юрист рассказал о сроках давности в случае возбуждения дела против Панарина.

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