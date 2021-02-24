Полиция не выявила признаков опьянения у Вудса

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва заявил, что полиция не выявила свидетельств того, что американский гольфист Тайгер Вудс был нетрезв в момент аварии.

«Мы смотрим на следы воздействия наркотиков, лекарственных препаратов, алкоголя… их не было», — заявил Виллануэва на пресс-конференции.

Шериф отметил, что спортсмен превысил скорость на участке трассы, где часто происходят аварии.

«Поскольку это спуск, у него есть наклоны и изгибы. В этом районе часто случаются аварии. Это не редкость», — сказал Виллануэва.

Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Спортсмен получил множественные травмы ног, ему была проведена операция.

Ранее сообщалось, что травмы попавшего в аварию Тайгера Вудса не несут угрозы для жизни.