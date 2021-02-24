Игрок «Касымпаши» Бистрович намерен вернуться в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Касымпаша», намерен вернуться в российскую команду летом.

Футболист заявил, что хотел уйти в аренду в другой клуб, чтобы получить больше игрового времени.

«В ноябре я подписал новый контракт с ЦСКА до 2025 года. Это показывает, что на меня всерьез рассчитывают в Москве. Но мы пришли к общему мнению, что мне лучше будет отправиться в аренду, где я смогу играть больше», — цитирует Бистровича Index.hr.

Хорват выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что соглашение между ЦСКА и «Касымпашой» предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста.