Домашние матчи «Йокерита» в плей-офф КХЛ пройдут на аренах соперников

Хельсинкский «Йокерит» проведет все матчи Кубка Гагарина на аренах соперников, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В заявлении отмечается, что причиной данного решения стали пандемия коронавируса и ограничение на пересечение границ.

«В результате было принято решение, что «Йокерит» проведёт домашние матчи плей-офф сезона-2020/2021 на аренах своих соперников по раундам», — сказано в заявлении.

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 2 марта. Соперник финской команды в первом раунде станет известен позже.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ после поражения подольского «Витязя».