Большунову грозит штраф за стычку с финским лыжником

Российский лыжник Александр Большунов может быть оштрафован за инцидент с финским лыжником Йони Мяки на этапе Кубка мира в финском Лахти, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, вероятность штрафа почти стопроцентная. Также спортсмен может быть наказан по очкам.

На последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.

Ранее французский биатлонист Симон Фуркад поддержал Большунова в конфликте с финским лыжником.