Тренер Устюгова отреагировал на информацию о снятии лыжника с ЧМ

Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер прокомментировал информацию о том, что спортсмен не выступит на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе из-за травмы.

«Это не настолько серьезно. Все решается в данный момент, тренировка началась в 12.30, и после нее мы решим, сможет ли он стартовать или нет. Не знаю, откуда Губерниев берет эту информацию, это неправда», — цитирует Крамера «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о снятии Устюгова с турнира.