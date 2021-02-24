Стало известно, когда Промес прибудет в Москву

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» 24 февраля во второй половине дня, передает AD.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время игрок перейдет в российский клуб на постоянной основе. Соглашение с футболистом будет рассчитано на 3,5 года.

Переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» по переходу Промеса начались в январе 2021 года. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.