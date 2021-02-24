Устюгов примет участие в спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов выступит в спринтерской гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Ранее появилась информация, что спортсмен вынужден сняться с соревнований из-за травмы.

«Устюгов завтра стартует», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.