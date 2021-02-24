Главный тренер «Аякса» пожелал Промесу успехов в России

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем переходе нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Работа все еще идет, подписи еще не поставлены, но все двигается в этом направлении. Квинси — хороший игрок. Он проделал отличную работу здесь в прошлом сезоне. Это хороший шаг для него. Желаю успехов в России, если все так и сложится», — заявил специалист на пресс-конференции.

По информации СМИ, футболист заключит со «Спартаком» полноценный контракт, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера составит €7 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» рассказали, когда Промес подпишет контракт с клубом.