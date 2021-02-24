«Спартак» оригинально сообщил о возвращении Квинси Промеса

Нидерландский полузащитник Квинси Промес официально перешел из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак». В своем Twitter российский клуб оригинально представил возвращение футболиста, который с 2014 по 2018 годы защищал цвета красно-белых.

«Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением», — написали представители пресс-службы «Спартака».

В видео изображено, как на различных достопримечательностях столицы спроецирован Промес, его голы за московский клуб, а также официальный логотип футболиста в виде маски.

Ранее сообщалось, что Промес пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта со «Спартаком» 25 февраля.