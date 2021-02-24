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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
03:00
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Спортивные новости

«Спартак» избавится от одного легионера, чтобы освободить место для Промеса

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Стали известны следующие действия руководства московского «Спартака» после приобретения нидерландского полузащитника Квинси Промеса у амстердамского «Аякса». Теперь красно-белым необходимо освободить одно легионерское место, чтобы заявить новичка для участия в Российской премьер-лиге. Начиная с сезона-2020/21, в заявку клуба может войти восемь иностранных футболистов, и у «Спартака» данный лимит уже исчерпан.

По данным «СЭ», для того, чтобы заявить Промеса, красно-белые в ближайшее время выведут из состава бразильского нападающего Педро Рошу. Источник сообщает, что приоритетом для московского клуба сейчас является полноценная продажа форварда, и, вероятно, он продолжит карьеру в Бразилии, где трансферное окно откроется 1 марта.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года. За красно-белых он провел 19 матчей, забив один мяч и сделав две результативные передачи. При этом бразилец дважды уходил в аренду в «Крузейро» и «Фламенго» соответственно.

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