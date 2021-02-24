Промес: я ухожу, но навсегда остаюсь болельщиком «Аякса»

Нидерландский вингер Квинси Промес попрощался с амстердамским «Аяксом» перед переходом в московский «Спартак». На своем официальном YouTube-канале голландский клуб разместил видеоролик, в котором собрана подборка различных ярких моментов с участием Промеса в футболке «Аякса».

«Я ухожу из клуба, но навсегда остаюсь его болельщиком», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за трансфер Промеса минимум €8,5 млн.

В составе амстердамского клуба Промес провел в общей сумме 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав шесть результативных передач. Со «Спартаком», за который нидерландский вингер выступал с 2014 по 2018 годы, он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.