Тренер российской сборной рассказал о характере травмы Сергея Устюгова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер раскрыл подробности травмы, которую получил лыжник Сергей Устюгов в ходе подготовки к чемпионату мира в немецком Оберстдорфе. Во время контрольной гонки 28-летний россиянин неудачно упал и получил несколько болезненных ушибов.

«Во время падения он потянул заднюю поверхность бедра. Сегодня ему уже намного лучше, потому что вчера его участие находилось под большим вопросом. Сейчас мы консультируемся с физиотерапевтом и доктором», — цитирует Крамера ТАСС.

Также тренер сообщил, что вероятность выступления Устюгова в спринтерской гонке, которая состоится 25 февраля, оценивается в 85%. Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжник примет участие в спринте.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.