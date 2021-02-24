Промес объяснил свое решение вернуться в «Спартак»

Перешедший из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак» нидерландский вингер Квинси Промес прокомментировал свое решение согласиться на трансфер в Россию. По словам футболиста, он намерен, выступая за «Спартак», набрать лучшую физическую форму и попасть в заявку своей национальной сборной на чемпионат Европы, который пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

«Хочу снова стать важным для команды футболистом, мне нужно больше игровой практики. В том числе для того, чтобы попасть на чемпионат Европы. Я должен доказать свою готовность, показать свою лучшую форму. Надеюсь, у меня получится этого добиться», — сказал Промес в интервью пресс-службе «Аякса».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за трансфер Промеса минимум €8,5 млн. 25 февраля игрок пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с красно-белыми.