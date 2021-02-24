В Госдуме назвали безумием и нонсенсом недопуск россиян на чемпионат Европы

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отказать российским легкоатлетам в выдаче нейтрального статуса и в допуске на чемпионат Европы в помещении, который пройдет в польском городе Торунь. По мнению депутата, спортсмены не должны страдать из-за проблем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая лишена статуса соответствия.

«Не допускать спортсменов такой страны, как Россия, это нонсенс в спортивной практике. Я считаю это безумием. Особенно в преддверии Олимпийских игр, когда любые соревнования на вес золота, спортивная практика почти отсутствует. Новому руководству федерации нужно заняться тем, чтобы нормализовать отношения с World Athletics. Сегодня на чемпионат Европы не поехали, завтра — на другое соревнование», — цитирует Свищева ТАСС.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в польском городе Торунь 5-7 марта.

Ранее сообщалось, что World Athletics рассмотрит вопрос выдачи россиянам нейтрального статуса, позволяющего выступать на международных соревнованиях, не ранее середины марта.