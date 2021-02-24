Квинси Промес прибыл в Москву

Нидерландский вингер Квинси Промес прилетел в Москву. Об этом сообщила пресс-служба московского «Спартака».

В своем официальном Twitter-аккаунте красно-белые разместили фотографию футболиста, добавив к публикации хэштег #АнтохаВернулся.

«Фото, которое вы очень ждали! Квинси Промес в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за трансфер Промеса минимум €8,5 млн. 25 февраля игрок пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с красно-белыми. Со «Спартаком», за который нидерландский вингер выступал с 2014 по 2018 годы, он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.