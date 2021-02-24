Каррера: Промес поможет «Спартаку» побороться за чемпионство

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий клуб итальянской Серии D «Бари», поделился мнением о возвращении нидерландского вингера Квинси Промеса в российскую команду. Вместе с Промесом Каррера стал в 2017 году чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

«Промес — очень качественный игрок. У него есть личность и харизма! Он обязательно поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Промес прилетел в Москву. 25 февраля он должен пройти медицинский осмотр. После этого нидерландский футболист подпишет контракт со «Спартаком».