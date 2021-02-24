«Спартак» исключил из заявки одного легионера ради Промеса

Московский «Спартак» исключил бразильского нападающего Педро Рошу из заявки команды для участия в Российской премьер-лиге. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Таким образом, красно-белые освободили одно легионерское место, чтобы включить в заявку перешедшего из амстердамского «Аякса» нидерландского вингера Квинси Промеса. Начиная с сезона-2020/21, лимит на легионеров составляет восемь иностранных игроков в одном клубе.

Ранее сообщалось, что приоритетом для «Спартака» сейчас является полноценная продажа Роши. С большой долей вероятности он продолжит карьеру в Бразилии, где трансферное окно откроется 1 марта. Примечательно, что в заявку красно-белых на текущий сезон Роша был включен только 19 февраля 2021 года.