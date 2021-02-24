Квинси Промес на русском языке обратился к фанатам «Спартака»

Перешедший из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак» нидерландский вингер Квинси Промес обратился к болельщикам российского клуба. Примечательно, что сообщение футболист оставил на русском языке. Видеозапись размещена на официальном Twitter-аккаунте красно-белых.

«Привет. Я еду домой», — неразборчиво сказал Промес.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за трансфер Промеса минимум €8,5 млн. 25 февраля игрок пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с красно-белыми. Промес уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 годы и за этот период стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.