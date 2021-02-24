Легенда «Спартака» Ярцев оценил возвращение Квинси Промеса

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
Лига чемпионов
Лацио Бавария
1:4
закончен
Атлетико М Челси
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
ЛокомотивТорпедо
4:1
закончен
Ак БарсБарыс
4:3 (ОТ)
закончен
ТракторСибирь
2:4
закончен
НефтехимикМеталлург Мг
1:0
закончен
СеверстальЦСКА
0:3
закончен
Динамо МАвтомобилист
6:0
закончен
СпартакХК Сочи
6:1
закончен
ЙокеритВитязь
3:2
закончен
Динамо МнАмур
5:6
закончен
Динамо РСалават Юлаев
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
1:4
закончен
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
2:3 (ОТ)
закончен
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
5:6 (Б)
закончен
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
5:4 (Б)
закончен
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
0:2
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
3:4
закончен
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур Вольфсберг
0:0
1 тайм
Лига чемпионов
Боруссия М Манчестер Сити
23:00
Аталанта Реал Мадрид
23:00
Франция / Лига 1
НимЛорьян
21:00
Испания / Примера
БарселонаЭльче
21:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
01:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
01:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
03:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
05:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
05:30
Лига Европы
Аякс Лилль
20:55
Шахтёр Д Маккаби Т-А
20:55
Наполи Гранада
20:55
Хоффенхайм Мольде
20:55
Вильярреал Ред Булл Зальцбург
20:55
Рейнджерс Антверпен
20:55
Арсенал Бенфика
20:55
ПСВ Эйндховен Олимпиакос
23:00
Байер Янг Бойз
23:00
Динамо З Краснодар
23:00
Рома Брага
23:00
Лестер Сити Славия П
23:00
Милан Црвена Звезда
23:00
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад
23:00
Брюгге Динамо К
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ТракторТорпедо
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
19:00
Куньлунь Ред СтарБарыс
19:00
ЛокомотивЦСКА
19:00
НефтехимикСеверсталь
19:00
СКАВитязь
19:30
АвангардСалават Юлаев
19:30
СпартакСибирь
19:30
ХК СочиАвтомобилист
19:30
ЙокеритАмур
19:30
Динамо РДинамо Мн
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
03:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
03:30
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
04:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
06:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Развернуть

Спортивные новости

Легенда «Спартака» Ярцев оценил возвращение Квинси Промеса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Ветеран московского «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о решении красно-белых вернуть нидерландского вингера Квинси Промеса. 24 февраля «Аякс» официально объявил о продаже футболиста за €8,5 млн. По мнению Ярцева, Промесу не потребуется много времени на адаптацию, а его опыт может помочь команде добиться успехов.

«Это отличное возвращение, он идет в свою команду, где ему все знакомо. Я очень рад, что этот игрок, лидер команды, пополнит ряды «Спартака». Его игра внушала оптимизм, так что это точно правильное приобретение. Последние матчи «Спартака» показывали, что им нужен такой человек, который будет воплощать атаки и созданные моменты в голы», — цитирует Ярцева Sport24.

Ранее сообщалось, что 25 февраля игрок пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с красно-белыми. Промес уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 годы и за этот период стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.