Легенда «Спартака» Ярцев оценил возвращение Квинси Промеса

Ветеран московского «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о решении красно-белых вернуть нидерландского вингера Квинси Промеса. 24 февраля «Аякс» официально объявил о продаже футболиста за €8,5 млн. По мнению Ярцева, Промесу не потребуется много времени на адаптацию, а его опыт может помочь команде добиться успехов.

«Это отличное возвращение, он идет в свою команду, где ему все знакомо. Я очень рад, что этот игрок, лидер команды, пополнит ряды «Спартака». Его игра внушала оптимизм, так что это точно правильное приобретение. Последние матчи «Спартака» показывали, что им нужен такой человек, который будет воплощать атаки и созданные моменты в голы», — цитирует Ярцева Sport24.

Ранее сообщалось, что 25 февраля игрок пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с красно-белыми. Промес уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 годы и за этот период стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.