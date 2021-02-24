Тренер «Аякса» был недоволен решением Промеса уйти в «Спартак»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал переход нидерландского вингера Квинси Промеса в московский «Спартак». По словам специалиста, он не хотел расставаться с футболистом.

«Квинси оставил о себе только приятные воспоминания. В «Аяксе» он выступал очень хорошо. В прошлом сезоне он забивал важные мячи в Лиге чемпионов. Я не хотел, чтобы он уходил. Когда Квинси попросил отпустить его в «Спартак», то я был очень огорчен. Впрочем, сейчас мы можем переключить внимание на Уссаму Ирдисси, которого мы приобрели на замену», — приводит слова тен Хага De Telegraaf.

В составе амстердамского клуба Промес провел в общей сумме 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав шесть результативных передач. Со «Спартаком», за который нидерландский вингер выступал с 2014 по 2018 годы, он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.