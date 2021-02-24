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19:30
АвангардСалават Юлаев
19:30
СпартакСибирь
19:30
ХК СочиАвтомобилист
19:30
ЙокеритАмур
19:30
Динамо РДинамо Мн
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
03:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
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Спортивные новости

В УЕФА заверили, что чемпионат Европы состоится

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Медицинский советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Даниэль Кох поделился подробностями проведения чемпионата Европы грядущим летом. По его словам, турнир пройдет в запланированные сроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Евро не может не состояться, чемпионат обязательно пройдет. Нет наихудшего сценария, есть реалистичный и оптимистичный», — заявил Кох.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на лето 2021 года. Согласно новым датам, континентальное первенство пройдет в период с 11 июня по 11 июля. При этом название «Евро-2020» останется без изменений. Чемпионат примут 12 городов 12 стран Европы. От России турнир примет Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и одна встреча в рамках четвертьфинала.

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