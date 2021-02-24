В УЕФА заверили, что чемпионат Европы состоится

Медицинский советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Даниэль Кох поделился подробностями проведения чемпионата Европы грядущим летом. По его словам, турнир пройдет в запланированные сроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Евро не может не состояться, чемпионат обязательно пройдет. Нет наихудшего сценария, есть реалистичный и оптимистичный», — заявил Кох.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на лето 2021 года. Согласно новым датам, континентальное первенство пройдет в период с 11 июня по 11 июля. При этом название «Евро-2020» останется без изменений. Чемпионат примут 12 городов 12 стран Европы. От России турнир примет Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и одна встреча в рамках четвертьфинала.