Экс-генменеджер «Витязя» о скандале с Панариным: не помню такого случая

Бывший генеральный менеджер «Витязя» Алексей Жамнов, ныне работающий на аналогичной должности в московском «Спартаке», прокомментировал инцидент с участием экс-форварда подольского клуба Артемия Панарина. 22 февраля хоккейный тренер Андрей Назаров заявил, что в 2011 году хоккеист якобы избил 18-летнюю девушку в одном из баров Риги. По его словам, в компании Панарина также находился Михаил Анисин. Позднее Анисин опроверг сообщения о драке и избиении девушки, но при этом подчеркнул, что Жамнов провел с хоккеистами воспитательную беседу.

«Я даже не помню тот инцидент, что вызывал Панарина к себе. Думаю, добавить к словам Анисина мне нечего, и не стоит эту историю раздувать. Если бы случилось что-то серьезное, это наверняка отложилось бы у меня в памяти. Ну и заявление о взятке в €40 тысяч — это круто, конечно», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс», не будет расследовать данное дело до тех пор, пока не будут предъявлены достоверные доказательства с участием спортсмена.