«Я не идиот, чтобы придумывать»: Назаров вновь обвинил Панарина в избиении девушки

Хоккейный тренер Андрей Назаров сделал новое заявление о скандале, фигурантом которого является нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. 22 февраля специалист дал интервью, в котором упомянул эпизод десятилетней давности. По словам Назарова, который возглавлял в 2011 году «Витязь», выступавший тогда за подольскую команду Панарин якобы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил 18-летнюю девушку. Еще один хоккеист, Михаил Анисин, находился рядом с Панариным, однако заявления о драке опроверг.

«Почитайте это интервью внимательно — Анисин же подтвердил, что инцидент был, полиция приезжала. Я же не соврал, никого не обманул, сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. Сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок. Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьезные вещи с последствиями. Мы не играемся словами. Повторяю — скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция — там что-то ведь было, просто так она не приезжает. Полиция искала конкретно Панарина», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будет расследовать данное дело до тех пор, пока не будут предъявлены достоверные доказательства с участием Панарина.