Губерниев раскритиковал идею с приглашением Фуркада в сборную России

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном приглашении легендарного французского биатлониста, пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в состав сборной России. Ранее Фуркад выразил готовность при определенных обстоятельствах стать тренером отечественных биатлонистов.

«Фуркад — в сборной России? Мартен на вопрос-хайп ответил очень большим хайпом. Это разговоры в пользу бедных. Какая Фуркаду сборная России?» — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

При этом телекомментатор предложил свою кандидатуру. По мнению Губерниева, российской сборной по биатлону помог бы французский тренер Зигфрид Мазе, который возглавляет мужскую команду Норвегии.

«Он подошел бы нашей команде по менталитету. Возможно, после Олимпиады имеет смысл его попробовать. Он всегда к нам хорошо относился, он классный специалист и очень объективный человек», — добавил Губерниев.

Мартен Фуркад завершил профессиональную карьеру биатлониста в 2020 году.