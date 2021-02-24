Шевченко проведет пятую защиту титула на UFC 261

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко узнала имя следующей соперницы.

Как сообщает ESPN, следующий бой представительницы Киргизии пройдет на турнире UFC 261, который назначен на 24 апреля 2021 года. Ее оппоненткой станет экс-чемпионка промоушена Джессика Андраде из Бразилии.

К слову, для Шевченко эта схватка станет пятой защитой титула.

Стоит отметить, что в своем последнем поединке Андраде нокаутировала Кейтлин Чукагян, тогда как Шевченко оказалась сильнее Дженнифер Майи.

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