Восходящая звезда «Баварии» сделал выбор между сборными Германии и Англии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала решил выступать за сборную Германии.

Футболист, также имеющий гражданство Англии, объяснил свой выбор большими перспективами в стане «бундесманшафт».

«Англия — это мой дом. Трудно подобрать слова, чтобы описать значимость этой страны для меня. Так много радостных воспоминаний... В одном сердце у меня Германия, в другом — Англия. И оба продолжат биться.

Долго думал о том, за какую сборную играть. Что будет лучше для будущего? Где больше шансов на приглашение? В итоге я просто прислушался к чувствам, которые долгое время говорили мне: «Правильное решение — Германия». Там я родился... Однако все равно было непросто принять итоговое решение», — цитирует Мусиалу The Athletic.

Напомним, что Мусиала родился в Германии, однако в юношеском возрасте вместе с семьей переехал в Англию, где занимался в академиях «Саутгемптона» и «Челси». В 2019-м молодой спортсмен перебрался в систему «Баварии».

Ранее «Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1), а Мусиала забил один из мячей в ворота римлян.