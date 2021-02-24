«Он мне несимпатичен»: Назаров отказался от встречи с Панариным

Хоккейный тренер Андрей Назаров исключил любую возможность встречи с российским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемием Панариным.

«Мы не встретимся. Я сделаю все, чтобы с Панариным не пересекаться. Мне он несимпатичен», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

22 февраля Назаров дал резонансное интервью «Комсомольской правде», обвинив Панарина в избиении 18-летней девушки. По словам тренера, эпизод произошел в 2011 году, когда он возглавлял «Витязь», а хоккеист выступал за подольский клуб.

Ранее одноклубник Панарина Михаил Анисин, который является свидетелем того эпизода, заявил, что Панарин не бил девушку.