Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Реалом»

Тренерские штабы итальянской «Аталанты» и мадридского «Реала» определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук оказался в запасе.

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини (вратарь), Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Робин Госенс, Маттео Пессина, Дуван Сапата, Луис Мурьель.

«Реал»: Тибо Куртуа (вратарь), Ферлан Менди, Начо, Рафаэль Варан, Лукас Васкес, Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос, Винисиус Жуниор, Иско, Марко Асенсио.

Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23.00 мск.