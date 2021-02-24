Капитан «Ливерпуля» рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон может пропустить чемпионат Европы. Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, травма паха, которую получил 30-летний хавбек в матче 25-го тура Английской премьер-лиги с «Эвертоном» (0:2), может оказаться серьезной. В ближайшие дни медицинский штаб «Ливерпуля» должен определить сроки восстановления футболиста. В лучшем случае Хендерсон вернется в строй через четыре — шесть недель, однако в клубе опасаются, что процесс может сильно затянуться.

Из-за этого в Англии появились сомнения о том, что Хендерсон успеет восстановиться к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. В нынешнем сезоне АПЛ капитан «Ливерпуля» провел 21 матч, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.