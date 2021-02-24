Футболиста клуба АПЛ дисквалифицировали за допинг

Операционный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Пэт Майхилл сообщил об отстранении футболиста одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение антидопинговых правил.

Имя спортсмена, а также название команды, которую он представляет, не раскрываются. Известно, что футболисту на момент совершения нарушения было 15 лет. Английская футбольная ассоциация (FA) обвинила его в применении допинга в июле 2020 года, а запрет на участие в официальных матчах он получил в середине января, когда ему исполнилось 16 лет.

Отмечается, что в организме спортсмена был обнаружен искусственный гармон роста соматропин, входящий в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение действует до 7 мая, после чего состоится еще одно слушание, в ходе которого будет обсуждаться возможность увеличения срока дисквалификации. Примечательно, что FA настаивает на четырехлетнем отстранении.