Одноклубник Миранчука получил красную карточку в начале матча с «Реалом»

Полузащитник итальянской «Аталанты» Ремо Фройлер получил прямую красную карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Швейцарский хавбек на 17-й минуте встречи рядом со своей штрафной площадью сфолил на Ферлане Менди, и главный арбитр Тобиас Штилер из Германии счел это за фол последней надежды, за что сразу же удалил Фройлера с поля. Видеоассистенты Штилера данный эпизод как явную ошибку не охарактеризовали и вмешиваться не стали.

На момент написания новости счет в матче не открыт — 0:0. Российский полузащитники «Аталанты» Алексей Миранчук находится на скамейке запасных.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.