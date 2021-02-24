Американский шериф раскрыл подробности ДТП с участием Тайгера Вудса

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва раскрывал подробности автомобильной аварии, в которую попал именитый американский гольфист, 15-кратный победитель турниров серии «Мэйджор» Тайгер Вудс. По данным шерифа, в отношении спортсмена не последует обвинений в неосторожной езде. ДТП Вильянуэва назвал «чистой случайностью».

Неосторожная езда - это больше, чем административное правонарушение, здесь нет ничего подобного. Самое большое, с чем может столкнуться Вудс, — это административное нарушение, если следователи придут к выводу, что он не обращал внимания на дорогу или превышал скорость», — приводит слова шерифа TMZ.

Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Позднее спортсмен перенес операцию.

Ранее доктор рассказал о состоянии здоровья Вудса.