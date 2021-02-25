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19:30
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19:30
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19:30
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19:30
Динамо РДинамо Мн
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03:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
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Спортивные новости

Тони Фергюсон потролил Хабиба Нурмагомедова видеороликом под песню Витаса

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Американский легковес из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон в своем Instagram опубликовал очередное провокационное сообщение, адресованное российскому чемпиону легкого дивизиона промоушена Хабибу Нурмагомедову.

37-летний американец разместил смонтированный видеоролик, в ходе которого Эль-Кукуй встречает россиянина в кафе под названием «Тирамису по вторникам» и, напугав Хабиба, выгоняет его из заведения. После этого на фоне включается песня российского исполнителя Витаса «Седьмой элемент».

Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов пять раз пытались организовать между собой очный поединок, однако по разным причинам бои отменялись. В октябре 2020 года Нурмагомедов, одержав победу над другим американцем, Джастином Гэтжи, защитил чемпионский пояс и объявил о завершении карьеры.

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