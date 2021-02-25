«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над менхенгладбахской «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая из-за коронавирусных ограничений прошла на венгерском стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

В составе победителей авторами забитых мячей стали Бернарду Силва и Габриэл Жезус, которому также ассистировал Силва.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча состоится 16 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — 0:2

Голы: 0:1 — Силва — 29, 0:2 — Жезус — 65