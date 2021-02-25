Непряева намерена принять участие во всех гонках на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что российская лыжница Наталья Непряева намерена принять участие во всех гонках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Об этом она заявила в интервью «Матч ТВ».

«Судя по настроению, чувствует себя хорошо. Она провел хорошую работу, болевые ощущения еще есть, но она уже не задумывается, планирует стартовать на всех дистанциях», — сказала Вяльбе.

В программу лыжных гонок чемпионата мира в период с 25 февраля по 7 марта войдут спринтерская гонка, скиатлон, командный спринт, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафета и масс-старт. В январе Непряева при подготовке к турниру сломала руку, в связи с чем ей была проведена операция. Ранее стало известно, что она выступит в спринте.