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03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
03:00
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Спортивные новости

Непряева намерена принять участие во всех гонках на ЧМ

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что российская лыжница Наталья Непряева намерена принять участие во всех гонках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Об этом она заявила в интервью «Матч ТВ».

«Судя по настроению, чувствует себя хорошо. Она провел хорошую работу, болевые ощущения еще есть, но она уже не задумывается, планирует стартовать на всех дистанциях», — сказала Вяльбе.

В программу лыжных гонок чемпионата мира в период с 25 февраля по 7 марта войдут спринтерская гонка, скиатлон, командный спринт, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафета и масс-старт. В январе Непряева при подготовке к турниру сломала руку, в связи с чем ей была проведена операция. Ранее стало известно, что она выступит в спринте.

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