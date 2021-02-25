Экс-наставник сборной России Капелло не согласился с удалением одноклубника Миранчука

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал спорный эпизод, который произошел в ходе первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и мадридским «Реалом», когда был удален полузащитник бергамасков Ремо Фройлер. По мнению именитого специалиста, судейская бригада приняла ошибочное решение.

Эпизод произошел в первой половине первого тайма, когда Фройлер у своей штрафной площади нарушил правила на игроке «Реала» Форлане Менди. Главный арбитр Тобиас Штилер из Германии расценил это как фол последней надежды и показал хавбеку черно-синих прямую красную карточку.

«Это разочаровывает, поскольку он не был последним игроком, и соперник в любом случае уходил в сторону. Желтая карточка — это нормально, но красная карточка за такое — это необъяснимо. Такие решения уничтожают игру», — сказал Капелло в эфире Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» проиграла «Реалу» с минимальным счетом. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.