Тяжелая атлетика рискует быть исключенной из олимпийской программы

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжелая атлетика может в ближайшем будущем быть исключена из программы летних Олимпийских игр. По словам чиновника, исполком МОК обеспокоен множеством проблем, которые происходят в тяжелой атлетике, а также потребовал глобальных изменений в структуре Международной тяжелоатлетической федерации (IWF).

«Один пункт, который касается антидопинговой работы, после вмешательства исполкома МОК все же был решен, однако множество других остались проигнорированы. Если ситуация не изменится, исполком МОК будет рассматривать вопрос об исключении тяжелой атлетики из олимпийской программы Игр в Париже и последующих Олимпийских игр», — приводит слова Баха ТАСС.

Летние Игры пройдут в 2024 году в Париже. Ранее Бах уже говорил о возможном исключении тяжелой атлетики из олимпийской программы.